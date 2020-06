Exclusief voor abonnees Autosport 15 juni 2020

In het Portugese Portimão is de zege in de eerste 'echte' 24-uursrace van het seizoen naar Herberth Motorsport Porsche gegaan. Het Belgische Mühlner Motorsport won de GT3 Cup-klasse, met onder meer Tom Cloet, en pakte een mooie derde plaats algemeen. (JCA)