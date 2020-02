Exclusief voor abonnees Autosport 20 februari 2020

De start van de Silk Way Rally, een proef voor de FIA Wereldbeker Cross-Country Rally, is voorzien op 3 juli op het Rode Plein in Moskou. De organisatie volgt echter nauwgezet de ontwikkelingen in verband met het coronavirus. De voorbije edities van de Silk Way Rally, een marathon rallywedstrijd doorheen Centraal-Azië, hadden immers telkens een deel van het parcours dat doorheen het noorden van China liep, met Peking als eindpunt. Eerstdaags wordt er een beslissing verwacht. Het is mogelijk dat de rally zich, zoals twee jaar geleden, opsplitst in een 'Russisch' en een 'Chinees' gedeelte. Eerder werden de Chinese Formule E en de F1 (voorlopig) van de kalender gehaald. (JCA)