AUTOSPORT 16 april 2018

In Valencia is Tom Boonen goed aan zijn seizoen in de Europese Nascar begonnen. Bij de Elite 2 werd hij 12de en 10de in de eerste races van het seizoen. Bij de Elite 1 ging de zege tweemaal maar naar regerend kampioen Alon Day, terwijl Anthony Kumpen tweemaal derde werd en Stienes Longin tweemaal vierde