Exclusief voor abonnees Autosport 19 juni 2019

00u00 0

De 87ste editie van de 24 Uur van Le Mans heeft nog een staartje gekregen. De Ford GT #68 (Ford GT Ford Chip Ganassi Team USA) en #85 (Ford GT du Keating Motorsports) beschikten niet over de juiste tankinhoud en worden uit de uitslag geschrapt. Die laatste was de Ford die de LM GTE Am- klasse won, met onder meer onze noorderbuur Jeroen Bleekemolen. In LMTE Am, gaat de zege zo naar de #56, de Porsche van Team Project 1. (JCA)