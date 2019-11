Exclusief voor abonnees AUTOSPORT 22 november 2019

Dit weekend start in Saudi-Arabië het zesde seizoen van Formula E. De eerste meeting is goed voor twee wedstrijden, meteen de enige races nog dit kalenderjaar, want de tweede meeting vindt plaats op 18 januari 2020 in Chili. Dit zesde seizoen van de elektrische eenzitters is veelbelovend met de aanwezigheid van de vier grote Duitse constructeurs: Audi, BMW, Mercedes en Porsche. De races in Saudi-Arabië vinden plaats op vrijdag en zaterdag. Van Belgische zijde zijn er uiteraard Stoffel Vandoorne (Mercedes) en Jérôme d'Ambrosio (Mahindra). (JCA)