AUTOSPORT 27 januari 2020

00u00 0

Kamui Kobayashi, Renger van der Zande, Ryan Briscoe en Scott Dixon hebben met een Konica Minolta Cadillac DPi-V.R de 24 Uur van Daytona gewonnen. Voor Kobayashi en Van der Zande is het de tweede opeenvolgende zege in de Amerikaanse klassieker. John Edwards, Chaz Mostert, Augusto Farfus en Jesse Krohn wonnen in extremis de klasse GTLM met de BMW M6 van Team RLL, een handvol seconden voor Laurens Vanthoor, Mathieu Jaminet en Earl Bamber in hun Porsche 911 RSR. Vanthoor moet dus nog een jaar wachten alvorens hij de enige 24-uursrace die hij nog niet won, op zijn palmares kan inschrijven. In GT3 (GTD) was de zege voor Sellers, Snow, Lewis en Caldarelli (Paul Miller Racing Lamborghini Huracan GT3). Dries Vanthoor, Bortolotti, Ineichen en Morad kwamen als derde over de finish met de Belgische WRT Audi R8 LMS GT3. (JCA)

