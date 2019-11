Exclusief voor abonnees AUTOSPORT 25 november 2019

De afsluiter van de Intercontinental GT Challenge in Zuid-Afrika werd een wedstrijd vol spektakel. Uiteindelijk was de zege voor de Porsche 911 GT3 R van Nick Tandy, Mathieu Jaminet en Dennis Olsen achter het stuur en die laatste is meteen de nieuwe kampioen in de Intercontinental GT Challenge 2019. De Belgen konden geen vuist maken. Fred Vervisch is beste Belg op de vijfde plek

