Exclusief voor abonnees Autosport 03 juli 2020

Ook voor F2, F3 en Porsche Supercup start zondag in Oostenrijk het nieuwe seizoen. Nog in Europa zijn er enkele kleinere rally's, met onder meer de Rally del Casentino in Italië, waar het Belgische duo Molle-Barral van de partij is. In de VS, nochtans hard getroffen door het Covid-19-virus, gaan alle grote kampioenschappen van start, met Indy en NASCAR in Indianapolis en IMSA in Daytona. Daar vinden we ook Laurens Vanthoor - het laatste seizoen van Porsche in de GT LM-klasse.