De komende twee dagen testen de deelnemers van de Total 24 Hours of Spa op Spa-Francorchamps. Onder meer Laurens Vanthoor en Dries Vanthoor zijn er aanwezig, naast tal van andere toprijders en topteams. De inkom voor de testdagen in Spa is gratis. (JCA)