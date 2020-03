Exclusief voor abonnees Autosport 17 maart 2020

De 24 Uur van Le Mans, midden juni, is onzeker. De werken aan het circuit van Zolder zijn vroeger begonnen dan voorzien door de coronacrisis. Door vroeger te beginnen hoopt de directie de economische impact te beperken. Of Zolder zijn seizoen kan starten met de komst van het DTM (zelfde weekend als initieel de FIA WEC in Spa), is hoogst onzeker. (JCA)