Exclusief voor abonnees AUTOSPORT 16 juli 2019

00u00 0

De Fransman Jean-Eric Vergne (Techeetah) is zondagnacht voor de tweede opeenvolgende keer kampioen geworden in de Formule E. De laatste overwinning van het seizoen was voor de Nederlander Robin Frijns (Virgin), gevolgd door polesitter Alexander Sims (BMW) en Sébastien Buemi (Nissan). Vergne is met zijn zevende plek dus kampioen en zijn grootste concurrent Lucas Di Grassi (Audi) crashte in de allerlaatste ronde. Stoffel Vandoorne sloot zijn eerste seizoen in de Formule E af met een achtste plek, terwijl Jérôme D'Ambrosio niet verder kwam dan de elfde plaats. Bij de constructeurs is de titel voor DS. (JCA)