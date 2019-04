Exclusief voor abonnees Autosport 01 april 2019

In Laguna Seca heeft Ferrari de tweede race van de WK GT gewonnen. In de HubAuto Corsa Ferrari 488 waren Nick Foster, Miguel Molina en Tim Slade sneller dan Mercedes-AMG en Porsche. WRT werd met Dries Vanthoor, Christopher Haase en Frederic Vervisch vierde, zonder ooit in aanmerking te komen voor de zege, terwijl Bertrand Baguette in zijn Honda vooraan wegviel met problemen aan de ophanging. Maxime Soulet werd in zijn Bentley 11de