Thierry Neuville is tweede na de eerste volledige dag in de WRC-rally van Duitsland, op 2,8 seconden van leider Ott Tänak. "We zijn overal erg hard gegaan, maar wilden geen risico's nemen." In WRC2 zijn De Mevius (Citroën) en Bedoret (Skoda) broederlijk achtste en negende in WRC2. Cracco Junior en Tsjoen zitten dan weer netjes in de top 30. (JCA)