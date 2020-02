Exclusief voor abonnees AUTOSPORT 24 februari 2020

In Armentières, op een boogscheut van de Frans-Belgische grens, heeft het Franse duo Bayard-Lemaire de Rallye Régional des Routes du Nord 2020 gewonnen. In hun Ford Fiesta R5 waren ze sneller dan Vaillant-Dochy, in een Citroën C3 R5 en de snelle Belgische dames Debackere-Krieger in de Dassy Skoda Fabia R5. Een andere Belg, Paul Lietaer, won bij de Historics. (JCA)