AUTOSPORT 15 januari 2019

00u00 0

De 87ste Rally van Monte-Carlo opent op donderdag 24 januari traditioneel het WRC-seizoen. In WRC zijn er 11 wagens, met Citroën dat wagens inzet voor Sébastien Ogier en Esapekka Lappi. Toyota Gazoo Racing doet het met Ott Tänak, Jari-Matti Latvala en Kris Meeke. M-Sport Ford rekent dan weer op Elfyn Evans, Teemu Suninen en Pontus Tidemand. Last but not least is er Hyundai met Thierry Neuville en Andreas Mikkelsen, bijgestaan door Sébastien Loeb. (JCA)