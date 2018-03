AUTOSPORT/RALLY 10 maart 2018

00u00 0

In Mexico leidt Dani Sordo (Hyundai) na 6 proeven. Thierry Neuville kreeg in de vijfde KP motorproblemen én last van een armblessure. Hij verloor daardoor twee plaatsen. In de zesde klassementsrit leken de problemen opgelost. "De motor is oké, maar ik ben overstuur. We dragen dit het hele weekend met ons mee. Het zal niet voor deze keer zijn." Na zes ritten staat Neuville achtste op 1:17.9 van Sordo