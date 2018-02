Autosport: Kubica in Le Mans tegen Alonso? 19 februari 2018

00u00 0

De Pool Robert Kubica greep dan wel naast een zitje als titularis in het Williams F1 Team, maar de Pool geeft het racen niet op. De 33-jarige ex-GP-winnaar heeft eerder deze week testen afgelegd met de Ginetta G60 LMP1, één van de prototypes die het in het WK Uithouding of FIA WEC tegen Toyota zal opnemen. Kubica werkte de testen af bij het Britse CEFC TRSM Racing. Het team van John Booth-Graeme Lowdon heeft al twee van de drie rijders bevestigd, de Britten Charlie Robertson en Oliver Rowland. Indien Kubica naar het WEC en Le Mans komt, neemt hij het daar op tegen Fernando Alonso. (JCA)