Exclusief voor abonnees Autosport kort 15 april 2019

00u00 0

In de Europse GT4 waren de beide zeges in Monza voor onze landgenoot Benjamin Lessennes in een McLaren, samen met de Brit Daniel McKay. In datzelfde kampioenschap wonnen Johan Vannerum en Jean-Luc Behets tweemaal hun klasse in een Mercedes

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen