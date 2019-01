Autosalon 23 januari 2019

Maandag heb ik een bezoek gebracht aan het Autosalon in Brussel. Ik was verbaasd dat op de borden de normale prijs voor een parkeerticket handgeschreven gewijzigd was in 10 euro. Dit is puur winstbejag. De parkeerwachter van dienst verwees mij naar een plaats die leek op een bouwwerf waar grondwerken aan de gang waren. Als bezoeker voel ik mij in de tang genomen. Ik ging naar het Autosalon als potentiële koper van een nieuw energiezuinig en ecologisch voertuig. Ik zou haast vergeten dat ik nog 15 euro toegang moest betalen. Het kostte mij 25 euro om nog maar te overwegen een nieuw voertuig te kopen. Schandalig noem ik dit.

Maurice Dewitte, Puurs

