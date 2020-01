Exclusief voor abonnees AUTORALLY 24 januari 2020

De eerste KP in de 88ste editie van de Monte-Carlo, de opener van het WK rally, zorgde meteen voor een kleine verrassing. Sébastien Ogier toonde zich in zijn Toyota Yaris WRC - zijn nieuwe wagen - van meet af aan de snelste, voor Ott Tänak, de wereldkampioen in een Hyundai en Elfyn Evans, ook in een Toyota. Thierry Neuville (Hyundai) verloor 4,6 seconden. "Ik liet me hier en daar verrassen en mijn ritme was misschien wat voorzichtig", aldus de vicewereldkampioen. Kalle Rovanperä, de jonge nieuwkomer bij Toyota werd vijfde en was meteen sneller dan Sébastien Loeb. (JCA)