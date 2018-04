AUTORALLY 28 april 2018

In Argentinië heeft de Est Ott Tänak de beste start genomen in de vijfde WK-manche van het seizoen. In zijn Toyota leidt hij na zeven proeven, voor Kris Meeke (Citroën +16,8 seconden), Dani Sordo (Hyundai, +25,9) en Thierry Neuville (+27,2). Onze landgenoot doet daarmee nipt beter dan Sébastien Ogier, vijfde op een halve seconde van Neuville. (JCA)