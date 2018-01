AUTORALLY 22 januari 2018

De Dakar 2018 zit erop en de Spanjaarden Carlos Sainz en Lucas Cruz hebben in hun Peugeot geen enkele moeite meer gehad om de eindzege veilig te stellen. De laatste ritzege was voor Giniel de Villiers (Toyota). De dubbele wereldkampioen rally Carlos Sainz heeft nu ook een tweede zege in de Dakar beet, na zijn première in 2010 met Volkswagen. Achter Sainz volgen Nasser Al-Attiyah (2de op 46 minuten) en Giniel de Villiers, beiden in een Toyota. Stéphane Peterhansel werd vierde, voor Jakub Przygonski en Tom Colsoul (Mini JCW). De Rus Nikolaev won in een Kamaz bij de vrachtwagens, Walkner op een KTM bij de motoren. (JCA)