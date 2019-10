Exclusief voor abonnees AUTORALLY 26 oktober 2019

In het wereldje van het WK-rally luidt het nieuws dat de Est Ott Tänak bij Hyundai zou getekend hebben, almaar sterker. Uiteraard wil noch Hyundai, noch Toyota het nieuws in volle titelstrijd bevestigen. Hyundai is het team van Thierry Neuville en de huidige kopman van de Koreaanse constructeur in het WRC heeft nog een contract tot 2020. (JCA)

