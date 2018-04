Autopsie wijst uit Eerst hartfalen, dan gevallen 12 april 2018

De familie van Michael Goolaerts heeft van het Franse gerecht te horen gekregen dat de wielrenner eerst een hartaanval gekregen heeft en daardoor ten val kwam - en dus niet omgekeerd. Dat blijkt uit de autopsie. Wat de oorzaak is van het hartfalen tijdens Parijs-Roubaix blijft voorlopig onduidelijk. "Dat zal verder toxicologisch en microscopisch onderzoek moeten uitwijzen. De resultaten daarvan zullen pas over enkele weken of maanden beschikbaar zijn", klinkt het. (KSN)