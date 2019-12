Exclusief voor abonnees Autopsie uitgevoerd op lichaam uit septische put 14 december 2019

00u00 0

Na de lugubere vondst van een lichaam in een septische put in Berchem, donderdagavond, is een moordonderzoek geopend. Het was een kraanman die brokstukken uit de put wilde halen, die de menselijke resten ontdekte. "Ik zag een onherkenbaar gezicht en flarden van kleding: een jas, een broek met riem en schoenen. volgens mij was het een man", verklaarde de man achteraf. Dezelfde avond nog werd de put volledig leeggepompt en de inhoud ervan gefilterd. Daarbij werd nog een stuk van de schedel van het lichaam aangetroffen. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar over de resultaten daarvan wil het parket nog niets kwijt. Wie het slachtoffer is en of het daadwerkelijk om een moord gaat? Die vragen blijven voorlopig onbeantwoord. Op de site waar de put zich bevindt, worden enkele huizen afgebroken. Die stonden volgens buren al jaren leeg. De deuren waren ook niet op slot, waardoor krakers en daklozen ongehinderd in en uit konden lopen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis