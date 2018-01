Automobilisten onderschatten impact Oosterweel 00u00 0

Een online peiling van VAB wijst uit dat een groot deel van de automobilisten de impact van de werken voor de Oosterweelverbinding zwaar onderschat. De mobiliteitsclub vraagt betere park-and-rides en nieuwe fietspaden. De eerste werf wordt opgestart in het najaar, tegen 2025 moet de Antwerpse Ring helemaal rond gemaakt zijn. En daar begint het probleem al: van de 2.410 respondenten denken er drie op de tien dat de werken slechts drie jaar zullen duren, terwijl dat er zeven zijn voor iedereen die van de Ring naar het Waasland rijdt of vice versa. Dertig procent van de bestuurders is bereid om zich op een alternatieve manier te verplaatsen, bijvoorbeeld met een combinatie van auto, fiets en openbaar vervoer. Vier op de tien chauffeurs willen dan weer géén afstand doen van hun auto. (PhT)

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee