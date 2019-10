Exclusief voor abonnees Automobilist betrapt met 3,17 promille en fles wijn tussen benen 26 oktober 2019

Een 46-jarige vrouw uit Zwevegem is door de Kortrijkse politierechter rij-ongeschikt verklaard. Dat betekent dat ze niet meer mag autorijden tot een arts haar opnieuw geschikt verklaart. Met 3,17 promille alcohol in het bloed en een fles wijn tussen de benen kon ze op 25 november 2017 in Wevelgem uit het verkeer geplukt worden. Omdat ze kampt met psychische problemen en een alcoholverslaving en al vijf veroordelingen voor alcoholintoxicatie opliep, lieten haar ouders vrijwillig een alcoholslot installeren. Maar zelfs dat hield de vrouw niet tegen in haar drang naar alcohol. In nuchtere toestand slaagde ze erin de auto te starten, maar ze nam een fles wijn tussen de benen mee om al rijdend te kunnen drinken. Een politiepatrouille merkte haar op omdat ze midden op de weg stilstond. De politierechter verklaarde de vrouw rij-ongeschikt en gaf daarbovenop nog een rijverbod van 10 maanden en een boete van 2.400 euro. (LSI)

