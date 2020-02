Exclusief voor abonnees Automaat met cadeaubonnen defect 29 februari 2020

De automaat van de gemeente in Moorsele is tijdelijk buiten gebruik. Wellicht is een bestelwagen of vrachtwagen tegen de automaat gereden waardoor deze van zijn sokkel is geduwd.In de automaat kun je Wevelgemse vuilniszakken kopen en cadeaubonnen die je in Wevelgemse handelszaken kunt gebruiken. De automaat staat er nog maar een maand. (AHK)