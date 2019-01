Autokeuring krijgt supermeter tegen roetfilterfraude 08 januari 2019

Wie knoeit met de roetfilter van zijn auto, zal vanaf eind dit jaar zeker tegen de lamp lopen bij de autokeuring. De keuringscentra krijgen een PN-meter, die stofdeeltjes meet en kan nagaan of een roetfilter defect is of door een fraudeur weggehaald werd. Deze test is veel preciezer dan de oude methode waarbij een toestel op de uitlaat wordt geplaatst en op het gaspedaal wordt geduwd. Ons land is daarmee de Europese voortrekker in de strijd tegen roetfilterfraude. Het Vlaams, Waals en Brussels Gewest maakten 339.950 euro vrij voor GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs om de nieuwe methode te laten uitwerken. Voor de meters in werking kunnen gaan, moet elk gewest eerst nog een eigen wetgeving opstellen. De eerste meters zullen vanaf het najaar verschijnen in de keuringscentra.

