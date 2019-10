Exclusief voor abonnees Autokeuring (1) 09 oktober 2019

Een 'milieukeuring' die niet wordt uitgevoerd, maar toch wordt aangerekend (14,80 euro): het is ook mij overkomen, in april van dit jaar in Asse. Wat veel erger is, is dat de inspecteur van dienst twee gaten in de koetswerkplaat van mijn tot camper omgebouwde Mercedes gemaakt heeft. Tien tot vijftien keer heeft hij met een pikhamer geslagen op een dunne plaat. Volgens AIBV, het keuringcentrum, is "het gebruik van het hamertje een toegelaten manier om na te gaan of een koetswerkplaat al dan niet gecorrodeerd is" en hebben de gebruikte hamers "onvoldoende gewicht om een plaat die niet onderhevig is aan corrosie te kunnen doorboren". Het gaat echter niet om de hamer, het gaat om de kracht waarmee die gehanteerd werd. Bovendien was er van corrosie geen sprake: dat hebben twee getuigen samen met mij vastgesteld toen ik de wagen voorafgaand aan de keuring controleerde. En ik weet waarover ik spreek, met 43 jaar ervaring in automechaniek. Ik heb de offerte voor de herstelling van de plaat - 496,10 euro - naar AIBV opgestuurd, maar daar wijzen ze elke verantwoordelijkheid af.

Remi Cool, Dendermonde

