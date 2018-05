Autokerkhof in Portugal, maar Neuville wel leider 19 mei 2018

Thierry Neuville is dé man geworden van de eerste volledige dag van de Rally van Portugal. Onze landgenoot kreeg een enorme vertrouwensboost na de vroegtijdige opgaves van Sébastien Ogier en Ott Tänak, de nummers één en drie in het WK. Neuville reageerde absoluut niet conservatief, integendeel. Hij maakte een gewaagde bandenkeuze en reed de concurrentie op een afstand. Neuville won de vier afsluitende proeven en leidt nu met 17,7 seconden op Elfyn Evans en 24,3 seconden op teamgenoot Dani Sordo. Naast Sébastien Ogier (crash) en Ott Tänak (steen in radiator) gaven ook Haydon Paddon (crash), Andreas Mikkelsen (stuurbekrachtiging) en Jari-Matti Latvala (ophanging) op. Tel daar nog een Kris Meeke op drie wielen bij, en het leek wel een autokerkhof in het noorden van Portugal. "We hadden een goede dag, we maakten een gewaagde bandenkeuze, maar het loonde", aldus Neuville aan de dagfinish in Porto. "Maar de rally is nog lang", temperde hij meteen. De WRC in Portugal eindigt zondagmiddag met de razend populaire Powerstage van Fafe. (JCA)

