Autohersteller Alonso

Zelfs een ex-wereldkampioen in de Formule 1 ontsnapt er niet aan. Fernando Alonso kende gisteren zware problemen in zijn eerste Dakar-rally en diende een gebroken ophanging zelf te herstellen, met plakband nota bene. De Spanjaard is nu 48ste op 2 uur en 38 minuten. "De zichtbaarheid was een nachtmerrie. Er was zo veel stof dat een wagen inhalen onmogelijk was. We reden blind en hebben daardoor iets met het wiel geraakt. Ik ben al blij dat we met die schade de finish halen, dus kunnen we doorgaan. Dat het niet leuk is om zo vroeg in de wedstrijd zoveel tijd te verliezen, dat is zeker. We gaan wel wat goedmaken de komende dagen. Er is amper 10% van de afstand afgelegd. In de wagen is alles goed en mijn corijder, Marc Coma, doet excellent werk."

