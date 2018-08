Autodieven crashen Mercedes op Zeedijk Knokke 03 augustus 2018

Bij een wilde achtervolging door Knokke-Heist is woensdagavond een Mercedes met Nederlandse nummerplaat klemgereden op de Zeedijk. De politie had vlak daarvoor een schot gelost in de Kustlaan. Twee autodieven maakten geen aanstalten om te stoppen en dreigden op de agenten in te rijden. Op het moment van de arrestaties was er veel volk op de Zeedijk. De achtervolging begon kort na 23 uur. De politie kreeg melding vanuit Nederland dat een gestolen Mercedes richting Knokke reed. Met behulp van ANPR-camera's kon de wagen gevonden worden. Op de Zeedijk werden de verdachten klemgereden, waarna de Mercedes crashte. De betonnen blokken die de rijbaan van de dijk scheiden, hebben erger voorkomen. "We dachten eerst aan een aanslag... Het was beangstigend", zeggen getuigen. Uiteindelijk raakte niemand gewond. Het parket vraagt de aanhouding van de twee verdachten uit Mons op verdenking van gewapende weerspannigheid en diefstal. Vandaag verschijnen ze voor de onderzoeksrechter. (MMB)

