Autodief rijdt zich vast in file, steekt E40 over en wordt aangereden 06 augustus 2018

Een 25-jarige autodief is gisteravond aangereden op de E40 in Oostkamp toen hij wegvluchtte van de politie. Hij reed zich vast in een file, stapte uit zijn wagen en stak de snelweg over. Hij werd in de tegengestelde richting aangereden en raakte zwaargewond. Er ontstond een forse file in beide richtingen. De Marokkaan had de Opel Corsa zondagmiddag gestolen in Bredene. Maar gisteravond viel hij zonder benzine in Westkerke, waar hij naar een tankstation wat verderop liep. Het is na het vullen van de tank dat een motard van de wegpolitie het voertuig opmerkte. Hij maande de chauffeur aan hem te volgen naar het politiekantoor in Jabbeke, omdat hij verboden manoeuvres deed op de pechstrook. De bestuurder leek dat in eerste instantie te doen, waarna hij plots toch wegvluchtte richting snelweg. Pas op dat moment werd duidelijk dat het om een gestolen voertuig ging. De man verkeert in levensgevaar. (MMB)

