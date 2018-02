Autodief in smurfenpak opgepakt 17 februari 2018

In het Limburgse Meeuwen-Gruitrode is een tiener opgepakt die drie voertuigen had gestolen en twee pogingen daartoe had ondernomen. De jongen droeg daarbij telkens een smurfenpak. De politie kwam hem op het spoor dankzij camerabeelden. Bij een huiszoeking donderdagmiddag werd ook de vermomming aangetroffen. De tiener werd meteen gearresteerd en overgebracht naar het politiecommissariaat voor verhoor. Gisteren moest hij voor de jeugdrechter verschijnen. (MMM)