Autobouwers riskeren CO2-boete van 500 miljoen

De Europese uitstootnormen voor CO2 dreigen de autoconstructeurs met een fikse factuur op te zadelen. Als hun nieuwe wagens tegen 2021 gemiddeld meer dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoten, moeten Volkswagen, BMW en co. miljardenboetes betalen aan de EU. "Het zal heel moeilijk zijn het Europese doel te halen", zegt Michel Martens, hoofd van de studiedienst van Febiac. Hij verwacht dat de Belgische auto-uitstoot in 2021 op 105 gram landt. De autobouwers moeten een boete betalen van 95 euro per overschreden gram CO2 en per verkochte auto. Een meeruitstoot van 10 gram zou hen alleen al voor de Belgische markt een boete van ongeveer 500 miljoen euro bezorgen.

