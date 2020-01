Exclusief voor abonnees Auto vermist koppel uit Maas gevist met vrouw achter stuur 06 januari 2020

In de Maas is de auto teruggevonden van het koppel uit Hoei dat al bijna een maand vermist was. Op de bestuurderszetel werd het lichaam van Sandra Paermentier (40) aangetroffen, van Stephen Clément (27) ontbreekt voorlopig elk spoor. Speurders gaan momenteel uit van een ongeval. "Blutsen in de auto tonen aan dat de bestuurder de controle over de wagen kwijtgeraakt is, alvorens in de Maas te belanden", zegt de Luikse procureur Damien Leboutte. "Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen derden bij betrokken waren. Verder werden ook geen verdachte elementen gevonden." Er wordt nog volop verder gezocht naar het lichaam van Clément, die allicht op de passagierszetel zat. Het koppel was vermist sinds 7 december.

