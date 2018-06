Auto supporter bolt in het water 25 juni 2018

Glansoverwinning of niet, voor één Duivelsfan is zijn zaterdag toch in het water gevallen. Of liever: zijn auto. Die stond in de buurt van het ontmoetingscentrum van het West-Vlaamse Waarmaarde, waar zo'n vijftig supporters samentroepten. Maar door een te losse handrem bolde het voertuig recht in de Scheldemeersen. Duikers van de brandweer werden opgetrommeld om de auto, die half boven het water uitstak, op het droge te helpen hijsen. Er raakte niemand gewond, maar de wagen is total loss.