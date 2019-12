Exclusief voor abonnees Auto slipt op glad wegdek en belandt in gracht 03 december 2019

00u00 0

In de Broekstraat in Beveren is een kleine persoonswagen maandagochtend om 10 uur in de gracht naast de weg beland. Dat gebeurde nadat de bestuurder op het bochtige polderwegje in een bocht begon te slippen.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 51 minuten 23 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode