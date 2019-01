Auto's weigeren massaal dienst na weekend 'rust' in de kou 22 januari 2019

Vriestemperaturen in combinatie met een auto die in het weekend heeft stilgestaan: het leverde gisterochtend voor veel pendelaars startproblemen op. Mobiliteitsorganisatie VAB kreeg 40% meer oproepen binnen dan op een gemiddelde maandagmorgen. Bij concurrent Touring ging het zelfs om 80% meer oproepen. Op de alarmcentrale van beide pechverhelpingsdiensten werd extra mankracht ingezet. Ook werden meer wegenwachters ingeschakeld. Naast start- en batterijproblemen werd ook vaak melding gedaan van aangevroren handremmen, zegt VAB-woordvoerster Joni Junes. (ND)