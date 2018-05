Auto's meegesleurd door overstromingen in Maryland 29 mei 2018

00u00 0

In de Amerikaanse staat Maryland is de noodtoestand afgekondigd vanwege zware overstromingen na de hevige regenval van afgelopen weekend. Vooral Ellicott City werd zwaar getroffen. De hoofdstraat van de stad veranderde in een kolkende rivier die geparkeerde auto's meesleurde. Het water stond zo hoog dat inwoners geëvacueerd moesten worden. Nog geen twee jaar geleden werd Maryland ook al getroffen door zware overstromingen. Toen kwamen enkele mensen om.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN