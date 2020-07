Exclusief voor abonnees Auto's Google Street View weer in België 11 juli 2020

De zes wagens van Google Street View rijden de komende drie maanden opnieuw door ons land. Bedoeling is tegen eind dit jaar een update klaar te hebben van de bestaande beelden uit 2017. "Wij maken regelmatig een update in de 87 landen waar we actief zijn", zegt Google. "De wereld staat niet stil, er komen voortdurend gebouwen, restaurants en zo bij." Nog tot begin oktober fotograferen de auto's de 150.000 kilometer openbare weg in ons land.