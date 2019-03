Auto rijschool vernield 11 maart 2019

In Kontich (Antwerpen) en op tal van andere plaatsen in Vlaanderen werden wagens door omgewaaide bomen vernield. Dit voertuig van een autorijschool is rijp voor de schroot. Op veel plaatsen kon gisteren de schade nog niet worden opgemeten omdat het er nog te gevaarlijk was én het te veel werk was.

