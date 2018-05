Auto rijdt 'te traag': bestelwagen ramt hem in flank 18 mei 2018

Op een drukke tweevaksbaan in Lennik heeft de bestuurder van een gehuurde bestelwagen gisteravond een 'te trage' voorligger langs rechts ingehaald, waarbij hij de wagen in de flank ramde. Toen beide voertuigen even verderop voor een rood verkeerslicht stonden, stapten twee inzittenden van de auto uit. Ze sloegen een raampje van de bestelwagen in en deelden enkele vuistslagen uit aan de passagier. Nadien reden beide partijen verder richting Brussel, maar in Dilbeek kwam het opnieuw tot een confrontatie. Deze keer kwam de politie tussenbeide. Niemand werd gearresteerd, maar alle betrokkenen zullen later wel nog verhoord worden. (TVP)