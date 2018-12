Auto overkop, maar mama en baby zijn ongedeerd 24 december 2018

Deze mama en haar baby'tje moeten wel een goede engelbewaarder hebben. Samen met de ouders van de vrouw waren ze zaterdagmiddag op weg naar familie in het Nederlandse 's-Hertogenbosch, waar ze de vakantie zouden doorbrengen, toen hun auto over de kop ging. Het ongeval gebeurde bij een inhaalmanoeuvre op de E17 in Temse. De BMW van de Franse familie kwam in aanrijding met een Britse Mercedes, met drie volwassenen aan boord. Beide wagens crashten zwaar in de vangrail rechts van de weg. Als bij wonder bleven alle inzittenden nagenoeg ongedeerd. De baby zat gelukkig goed vast in het kinderstoeltje. Enkel de Franse grootmoeder, die achter het stuur zat, liep een hoofdwonde op en werd ter plaatse verzorgd. Ook bij de Britten raakte slechts één persoon lichtgewond. (PKM)

