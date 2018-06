Auto op parcours wielerwedstrijd: 3 zwaargewonden 18 juni 2018

00u00 0

In het Henegouwse Colfontaine is een auto gisternamiddag op het parcours van een wielerwedstrijd beland. Een deel van het peloton kon de wagen niet ontwijken en 20 deelnemers kwamen ten val. Drie van hen - een Vlaming, Nederlander en Duitser - waren er erg aan toe. Zij liepen open breuken op. De bestuurster was zich van geen kwaad bewust. Zij woont naast het parcours en had nog maar pas haar parkeerplaats verlaten met drie kinderen op de achterbank, toen het misliep. "Ik zag helemaal geen politie of motards." Het parket heeft een onderzoek geopend. (KAV)