Tim Verbergt, Luc De Cock en Tim Joosen hebben in een Deldiche Racing Norma de laatste race van het Belcar Endurance Championship gewonnen. Het trio haalde het voor de Norma van Mc Donald's Racing, Kris Cools en Koen De Wit, en een derde Norma M20FC, het exemplaar van Damien Coens en Fred Bouvy. Belcar-2 winnaar, John De Wilde, in de Speedlover Porsche. Nicolas Saelens en Dylan Derdaele werden achtste algemeen in hun Belgium Racing Lamborghini, zij zijn de nieuwe kampioenen