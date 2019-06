Exclusief voor abonnees AUTO/MOTO 11 juni 2019

In Rusland won de Sloveen Tim Gajser de beide manches van het WK motorcross. Hij is ook de nieuwe WK-leider. Clément Desalle, vorig jaar nog eindwinnaar in Rusland, viel in de eerste reeks en brak daarbij zijn scheen- en kuitbeen. Hij wordt in België geopereerd