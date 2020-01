Exclusief voor abonnees AUTO/MOTOSPORT 06 januari 2020

Vandaag start ook de 12de editie van de Africa Race, op het authentieke parcours van de Dakar. Bij de deelnemers ook enkele Belgen, onder wie Noel de Burlin op de Polaris RZR RS1 buggy, Noel Essers, Marc Lauwers en Tijs Vranken in een MAN Truck. Patrick Hillewaere, Nikolas Dejonckheere en Philip Helewaut zitten in een andere MAN van Team Essers. Igor Bouwens, Ulrich Boerboom en Frits Driesmans vormen dan weer een team in de Iveco Tracker X-Way van Gregoor Racing