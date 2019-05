Exclusief voor abonnees AUTO/MOTOSPORT 27 mei 2019

De wedstrijden in het WK Motorcross volgen elkaar snel op, maar Tim Gajser blijft winnen. De Sloveen zegevierde in de beide manches in Frankrijk en was dus logischerwijze de snelste in de GP van Frankrijk. Clement Desalle was de beste Belg als vierde. Gajser komt terug tot op tien punten van leider Cairoli, Desalle blijft vierde in het WK

